Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221128.5 Itzehoe: Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

Itzehoe (ots)

Am Samstag um 2:50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 32jährigen BMW-Fahrer in der Lindenstraße. Zuvor fiel dieser bei seiner Fahrt durch die Itzehoer Innenstadt auf, weil er regelmäßig in der Straßenmitte und somit die Mittellinie überfuhr. Auch an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten hielt sich der Fahrer nicht konstant und beschleunigte so auf der Adenauerallee auf circa 75 km/h. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten bereits Atemalkohol, ein Test ergab einen Wert von 0,97 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell