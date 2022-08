Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruchdiebstahl

Zell-Althaus (ots)

Im Zeitraum vom 24.07.2022 bis 31.07.2022 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Zell-Althaus. Der oder die unbekannten Täter wollten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner nutzen, um sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Vermutlich wurde die Tatausführung jedoch gestört, sodass ein Eindringen in das Haus nicht gelang. Es entstand lediglich Sachschaden am Gebäude. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Zell erbeten.

