Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beleidigung und Bedrohung in der Bitburger Fußgängerzone

Bitburg (ots)

Am Mittwochmorgen, den 03.08.2022 gegen 00:45 Uhr, wendet sich eine Person an die Polizei Bitburg und teilt mit, dass er sowie ein weiterer Geschädigter soeben von drei Personen aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus beleidigt sowie bedroht worden sei. Darüber hinaus habe einer der drei Personen mit einer Luftdruckwaffe in die Luft geschossen, ohne die beiden Geschädigten unmittelbar damit zu bedrohen. Durch die unverzüglich entsandten Streifen der Polizeiinspektion Bitburg konnte die Personengruppe bestehend aus 17-25-jährigen Männern und Frauen aus der Stadt Bitburg angetroffen und festgesetzt werden. Da die Personen alkoholisiert waren und der Verdacht der Bewaffnung bestand, wurden sie unter Einsatz des Elektroimpulsgerätes zu Boden gesprochen und dort mittels Handfesseln fixiert. Bei der Durchsuchung der Personen sowie der mitgeführten Sachen konnten u.a. Gripptütchen zur Aufbewahrung von Betäubungsmitteln, eine Gaskartusche sowie ein Beutel mit Kugelmunition für eine Luftdruckwaffe festgestellt und sichergestellt werden. Im unmittelbaren Umfeld der Personengruppe konnte in einem Blumenkübel versteckt die durch den Zeugen beschriebene Luftdruckwaffe sowie ein Magazin mit Kugelmunition aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden. Nach Personalienfeststellung und fotografischer Dokumentation der Feststellungen wurde den Störern ein Platzverweis erteilt und zugleich die Ingewahrsamnahme angedroht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

