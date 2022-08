POL-PDWIL: Verdacht der unberechtigten Aneignung von Zierfischen

Bitburg (ots) - Am Dienstag, den 02.08.2022, 16:15 Uhr, wurde ein 17-jähriger Radfahrer in Bitburg, in der Straße "In der Jeuch", durch einen Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein weißer Transporter übersah den Radfahrer beim Rückwärtsfahren und kollidierte mit ihm. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich am Arm. Der Fahrer des weißen Transporters flüchtete anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den ...

mehr