Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ereignisreicher Nachmittag für die Feuerwehr Ratingen

Ratingen (ots)

Um 12:17 wurde die Berufsfeuerwehr Ratingen und der Löschzug Hösel / Eggerscheid zu einem Einsatz mit dem Alarmstichwort "Geruch" zur Kieselei alarmiert. Dort sollte es in einem Haus nach Gas riechen. Die Messungen in den Räumen des Hauses waren alle negativ. Weiter ging es um 14:20 Uhr: In einem geparkten PKW waren zwei Hunde versehentlich eingeschlossen. Die Türen des Fahrzeuges hatten sich plötzlich geschlossen. Die Halterin des Fahrzeuges befand dabei außerhalb des Fahrzeuges. Die Schlüssel des PKW´s lagen in einer Handtasche im Fahrzeug. Die Berufsfeuerwehr konnte die Handtasche durch ein Fensterspalt erreichen und herausnehmen. Die Hunde sind der Besitzern unversehrt übergeben worden. Um 15:45 wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Ratingen zusammen mit dem Löschzug Breitscheid zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in den Mintarder Weg alarmiert. Nachdem die Feuerwehr sich Zugang zur Wohnung verschafft hatte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte es sich um einen technischen Defekt am Rauchwarnmelder. Noch während des Einsatzes kam es zu einer weiteren Alarmierung. Eine Brandmeldeanlage auf der Rosenstraße hatte ausgelöst. Nach einer kurzen Erkundung konnte auch hier Entwarnung gegeben werden und alle eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Ratingen sind wieder eingerückt.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell