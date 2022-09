FW Ratingen: Schulung Vegetationsbrandbekämpfung EU-Katastrophenschutz-Kräfte GFFF-V

Feuerwehr Ratingen

Schulung Vegetationsbrandbekämpfung EU-Katastrophenschutz-Kräfte GFFF-V

Ratingen (ots)

Breitscheid, Essener Straße

30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bonn, Düsseldorf, Königswinter, Leverkusen und Ratingen absolvierten die sogenannte Praxisausbildung Modul C Vegetationsbrandbekämpfungen in Ratingen-Breitscheid. Fünf Ausbilder von @fire führten die Schulung an fünf Stationen zu den Techniken Pump and Roll, einfache Schlauchverlegung, fortlaufende Schlauchverlegung, Handtools und Objektschutz durch, abgeschlossen durch eine gemeinsame Übung durch. Christian Schenk, Einheitsführer der Ratinger Kräfte, ist mit dem Ergebnis der Ausbildung am Ende dieses langen Sonntags sehr zufrieden.

Die Verpflegung der Kräfte übernahmen erstmals Kräfte der Unterstützungsabteilung der Feuerwehr Ratingen - eine Einheit, deren Kräfte die regulären Einsatzkräfte unterstützen. Norbert Gerrits, Führer der Unterstützungsabteilung, freute sich, erstmals im Rahmen dieser Übung mit der Einheit eine Verpflegungsstelle betrieben zu können.

Erläuterung EU-KatS-Verfahren GFFF-V

Die Feuerwehren der Städte Bonn, Königswinter und Leverkusen haben im Jahr 2019 begonnen, ein Modul zur Waldbrandbekämpfung am Boden mit Fahrzeugen (Ground Forest Fire Fighting by Vehicles; GFFF-V) nach den Vorgaben des EU-Katastrophenschutz Mechanismus aufzustellen. Das langfristige Ziel des Landes NRW ist, in allen Regierungsbezirken das Personal und das Material so ertüchtig zu haben, dass stets ein Modul des Landes NRW im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland in den internationalen Einsatz entsandt werden kann. In Abstimmung mit dem IM NRW hat die federführende Feuerwehr Bonn die Feuerwehr Düsseldorf und die Feuerwehr Ratingen als Expansionspartner hinzugezogen. Diese Entscheidung ehrt die Feuerwehr Ratingen und würdigt die langjährigen Bemühungen in Ausbildung, Ausstattung und Taktik zur Vegetationsbrandbekämpfung. Die Feuerwehr Ratingen wird sich konkret beteiligen mit einem TLF 3000 imd vier ehrenamtliche Einsatzkräften und qualifiziert dafür 20 Einsatzkräfte. Die Kräfte müssen entsprechen der EU-Vorgaben englisch können, sehr gute körperliche Fitness aufweisen und in der Lage sein, bei kurzer Vorlaufzeit zu typischerweise einwöchigen Einsätzen auszurücken. Die Einsatzkräfte aus Ratingen werden für den internationalen Einsatz vorbereitet. Dies umfasst sowohl die allgemeinen Verhaltensgrundsätze, Einschränkungen, die Einbindung in das internationale System als auch eine ergänzende taktische Ausbildung aufgrund anderer Vegetationen und Brandverhalten.

