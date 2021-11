Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Scheunenunterstandes

Einbeck (ots)

Dassel/Eilensen (rod)

Am Montagmorgen geriet gegen 05:00 Uhr in Eilensen ein Holzverschlag auf einem Landwirtschaftshof in Brand. Nach ersten Erkenntnissen kam es durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät im Verschlag zu der Brandentwicklung, wobei das Feuer dann kurzzeitig auch auf den angrenzenden Scheunenkomplex übergriff. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dazu dauern an. Durch den Brand entstand ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro.

Neben Polizeieinsatzkräften aus Einbeck und Northeim waren mehrere Ortsfeuerwehren in die Löschmaßnahmen eingebunden.

