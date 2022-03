Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Randalierer in der Karlstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Randalierer war am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr in der Karlstraße in Bönnigheim unterwegs. Von der Meimsheimer Straße kommend schlug er zunächst gegen ein Hoftor und schlug im weiteren Verlauf an einer Garage vier Kunststoffscheiben ein. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Unbekannte, der einen mit einem Tuch umwickelten Gegenstand in der Hand hielt, flüchtete über den Fußweg Wilhelmstörle in Richtung Stadtmitte. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0, entgegen.

