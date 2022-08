Polizei Paderborn

POL-PB: 10jähriger Scaterfahrer verletzt sich am Donnerstagnachmittag

33154 Salzkotten (ots)

33154 Salzkotten, Franz-Cramer-Straße

Donnerstag, 25.08.2022, 15:20 Uhr

Ein 10jähriger Junge befand sich mit seinen Inline-Skater-Rollschuhen am Wohnhaus seiner Eltern und befuhr dort eine sogenannte "Quater-Pipe". Bei dem Versuch, diese Rampe rückwärts hinunter zu fahren, rutschten die Inline-Skates nach hinten weg, so dass er nach vorne mit dem Kopf auf die Kante der Rampe aufschlug. Trotz eines getragenen Helms schlug er so unglücklich auf, dass der eingesetzte Notarzt schwere Kopfverletzungen nicht ausschließen konnte. Um die bestmögliche Behandlung sicherzustellen, wurde der Junge mit dem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand nach erster Einschätzung nicht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell