Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Unfällen teils schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch bei der Kollision mit einem Auto auf dem Heiersstor schwer verletzt worden. Ein weiterer Biker und sein Sozius erlitten bei einem ähnlichen Unfall leichte Verletzungen.

Eine 29-jährige Skoda-Kamiq-Fahrerin fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Detmolder Straße stadteinwärts. Am Heierstor wollte sie nach links in den Gierswall abbiegen. Auf der Kreuzung ließ sie ein aus der Heiersstraße entgegenkommendes Auto durchfahren und bog dann ab. Dabei missachtete sie den Vorrang eines ebenfalls aus der Heiersstraße kommenden Motorradfahrers. Der 19-Jährige wollte die Kreuzung stadtauswärts überqueren. Wegen des abbiegenden SUV bremste er und stürzte. Die 125er Yamaha prallte gegen die rechte Seite des Skoda. Der Kradfahrer blieb schwerverletzt auf der Straße liegen. Ein Notarzt versorgte den Verletzten am Unfallort. Mit einem Rettungswagen wurde der 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Um 17.40 Uhr fuhr ein 42-jähriger Renault-Clio-Fahrer auf der Driburger Straße stadteinwärts. Zwischen den Einmündungen der Schulze-Delitzsch-Straße bog er nach links auf einen Geschäftsparkplatz ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Motorrads. Der 24-jährige Fahrer einer 1100er Yamaha DragStar versuchte vergeblich, die Kollision durch ein Brems- und Ausweichmanöver zu verhindern. Das Motorrad wurde von der Autofront erfasst und der Kradfahrer stürzte samt seines 24-jährigen Sozius. Die Motorradnutzer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell