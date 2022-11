Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221125.2 Meldorf: Spritztour mit abgemeldetem Cabrio ohne Führerschein

Meldorf (ots)

Ein 17jähriger lehnte am Freitag um 22:20 Uhr an der Fahrertür eines Cabrios, nachdem dies durch Meldorf geführt wurde und an einem Parkplatz in der Rosenstraße geparkt wurde. Polizeibeamte kontrollierten den jungen Mann und das Fahrzeug und mussten feststellen, dass dieser keinen Führerschein besaß. Das Kennzeichen am Fahrzeug gehörte dort ebenfalls nicht hin, es wurde wohl kurzerhand von einem fremden Fahrzeug umgeschraubt. Das Cabrio wurde Anfang Juli 2020 außer Betrieb gesetzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Jugendlichen aus Barlt wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz, unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges und wegen eines Verstoßes gegen die Zulassungsordnung wegen fehlender Betriebserlaubnis. Fahrzeugschlüssel und die montierten Kennzeichen wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell