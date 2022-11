Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221125.1 Itzehoe: Geldbörse bei Einkauf entwendet

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag um 13.30 Uhr tätigte ein 79jähriger Itzehoer seine Einkäufe in einem Supermarkt an der Brunnenstraße. Seine Geldbörse verwahrte der Kunde während des Einkaufes in seiner rechten äußeren Jackentasche. Im Kassenbereich war die Geldbörse verschwunden und mit ihr ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag und diverse Kundenkarten. Auffällige Feststellungen während des Einkaufes machte der Itzehoer nicht. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, besonders aufmerksam zu sein und Wertsachen möglichst sicher zu transportieren.

