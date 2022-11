POL-IZ: 221123.2 Heide: Unerlaubte Spritztour mit Hamburger Porsche endet auf der Heider Polizeiwache

Herzhorn (ots) - Am Mittwochabend hat die Polizei in Herzhorn einen Autofahrer überprüft, der in Schlangenlinien unterwegs war. Wie sich herausstellte, besaß er keinen Führerschein und hatte gestohlene Kennzeichen an seinem Wagen. Um 18.30 Uhr stoppten Beamte Am Deich einen Mann, der einen Passat in auffälliger Weise führte. Auf erste Ansprache räumte der ...

mehr