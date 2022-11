Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221123.6 Itzehoe: Schülerin auf Schulweg vom Fahrrad geschubst-Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 7:45 Uhr kam es auf dem Schulweg einer Itzehoer Schülerin zu einer unliebsamen und gefährlichen Begegnung mit einer Fußgängerin. Das 10jährige Mädchen fuhr mit dem Rad auf dem Fahrradweg Am Lehmwohld vom Ostlandplatz zum Geschwister-Scholl-Gymnasium. Kurz vor Ankunft an der Schule schubste eine unbekannte, ältere Dame die Schülerin vom Rad. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und zog sich beim Sturz eine Schürfwunde am Knie sowie Schmerzen an Bein und Fuß zu. Ein hinter ihr fahrender Bus hielt an und vermied so Schlimmeres. Die Polizei sucht nun nach der Verursacherin, die wie folgt beschrieben wird: Weiblich, circa 1,70 groß, rötliche Mütze, weißer Schal, langer Mantel in Beige und schwarze Stiefel.

