POL-IZ: 221122.2 Reher: Diebstahl auf Baustelle

Brunsbüttel (ots) - In der vergangenen Woche ist es in Brunsbüttel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Wagen ein parkendes Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am letzten Samstag meldete sich eine Frau bei der Polizei, nachdem sie an ihrem VW einen Schaden am Kotflügel festgestellt hatte. Laut der Anzeigenden dürfte der Tatort die ...

