POL-PDLD: Landau - Schlägerei nach Diskobesuch

Am Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Nähe einer Diskothek in der Albert-Einstein-Straße in Landau zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen. Die Polizeikräfte konnten noch einige Personen vor Ort antreffen. Wie sich herausstellte, gerieten zwei Personengruppen wegen einer Beleidigung in Streit. Infolgedessen wurde von einem Täter eine Glasflasche als Schlagwerkzeug, von einem gegnerischen Beteiligten ein Teleskopschlagstock eingesetzt. Ein hinzugerufener Rettungsdienst versorgte die Verletzungen der Kontrahenten. Strafverfahren gegen die Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu diesem Ereignis nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

