Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Edenkoben (ots)

In der Nacht des 19.11.2022 kam gegen 04:20 Uhr ein Pkw auf der L514 in Fahrtrichtung Breitenstein aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet das Fahrzeug in Schräglage am Hang, streifte Sandgestein und blieb auf der rechten Fahrzeugseite auf der Fahrbahn liegen. Im Rahmen des Unfalls verstarb der Fahrer des Pkw aus bislang ungeklärter Ursache. Zur Aufklärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zur Untersuchung der Todesursache des Fahrers ist eine Obduktion des Leichnams angedacht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie zwecks Straßenreinigungsarbeiten war die Strecke zwischen der Totenkopfhütte und der Zufahrt zur L 514 bei Breitenstein voll gesperrt.

