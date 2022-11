Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Ehefrau und Tochter geohrfeigt

Maikammer (ots)

Eine Ehefrau beanzeigte gestern ihren Ehemann, weil er gegen sie sowie ihre Tochter am Vorabend (16.11.2022, 22 Uhr) handgreiflich wurde. Nach einem vorausgegangen verbalen Streit schlug der Mann der Frau mehrfach ins Gesicht. Als die Tochter zur Hilfe kommen wollte, habe der Mann dann auch sie noch mehrmals geohrfeigt. Der Mann erhielt eine Verfügung, woraufhin er das gemeinsame Anwesen verlassen musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

