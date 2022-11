Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eierwerfer verursachen Sachschaden

Germersheim (ots)

Zur Beschädigung an einer Hausfassade kam es am Freitagabend gegen 18:15 Uhr, nachdem bislang unbekannte Personen rohe Eier an die Hausfassade im Bereich der Josef-Probst-Straße in Germersheim warfen. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Anwohnerschaft.

