Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Röbel /Müritz (LK MSE (ots)

Am 30.06.22, gegen 15.10 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Schwarz zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 35-jähriger Fahrer befuhr mit seinem PKW Mercedes die Dorfstraße und wollte nach links auf ein Grundstück einbiegen. Ein hinter dem Mercedes fahrender 72-Jähriger wollte mit seinem PKW Opel am Mercedes vorbeifahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der weiteren Folge verletzte sich der 72-jährige Opelfahrer leicht und musste vor Ort ambulant behandelt werden. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Der 35 - jährige Mercedesfahrer sowie dessen Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Neben dem einen Funkstreifenwagen des PR Röbel waren auch Freiwillige Feuerwehr Schwarz sowie ein Rettungswagen. Der Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro. Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell