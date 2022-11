Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221121.8 Heide: Mit 2,14 Promille unterwegs

Heide (ots)

Am Sonntag um 19:05 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 57jährigen Autofahrer in der Amtmann-Rohde-Straße in Süderholm. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe auf dem Polizeirevier in Heide, der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell