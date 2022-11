POL-IZ: 221121.7 Meldorf: Autoscheibe zerstört und Rucksack entwendet

Heide (ots) - Am Samstagnachmittag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Moorlandweg ein und durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen. Hierbei entwendeten die Einbrecher diverse Armbanduhren, Schmuck, elektronische Geräte und einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit ...

