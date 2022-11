Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221121.5 Odderade: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Odderade (ots)

Am Freitag um 16:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 55jährigen Autofahrer aus Sankt Michaelisdonn in der Schoolkoppel, nachdem Zeugen zuvor eine Fahrt in Schlangenlinien beobachteten. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell