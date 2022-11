Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221122.1 Brunsbüttel: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Brunsbüttel (ots)

In der vergangenen Woche ist es in Brunsbüttel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Wagen ein parkendes Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am letzten Samstag meldete sich eine Frau bei der Polizei, nachdem sie an ihrem VW einen Schaden am Kotflügel festgestellt hatte. Laut der Anzeigenden dürfte der Tatort die Vollmachttweute gewesen sein, in der die Geschädigte ihren T-Cross regelmäßig am Fahrbahnrand parkt. Vermutlich hat dort der Fahrer eines Autos ihren VW beschädigt, die Schadenshöhe dürfte bei tausend Euro liegen. Als Tatzeitraum benannte die Dithmarscherin den 17. bis 19. November 2022.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, sollten sich bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell