Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221123.2 Itzehoe: Reifen an Leichtkraftrad zerstochen

Itzehoe (ots)

Vermutlich am Donnerstag der vergangenen Woche hat ein Unbekannter einen Reifen eines an einer Schule in Itzehoe abgestellten Leichtkraftrades beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nachdem ein Jugendlicher am 17. November 2022 mit einer Yamaha zu seiner Schule in der Sandkuhle gefahren war, bemerkte er am darauffolgenden Montag einen platten Reifen bei seinem Zweirad. Im Gummi des Reifens steckte noch eine Klinge, die vermutlich das Entweichen der Luft auf der Heimfahrt am Tattag, dem Donnerstag, verhinderte. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 150 Euro liegen.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen auf dem Gelände des Gymnasiums entdeckt haben, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell