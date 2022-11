Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221124.1 Herzhorn: Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Herzhorn (ots)

Am Mittwochabend hat die Polizei in Herzhorn einen Autofahrer überprüft, der in Schlangenlinien unterwegs war. Wie sich herausstellte, besaß er keinen Führerschein und hatte gestohlene Kennzeichen an seinem Wagen.

Um 18.30 Uhr stoppten Beamte Am Deich einen Mann, der einen Passat in auffälliger Weise führte. Auf erste Ansprache räumte der Betroffene sofort ein, keinen Führerschein zu besitzen und falsche Kennzeichen an seinen VW montiert zu haben. Diese habe er im Mai in Hamburg gestohlen. Der Beschuldigte musste das Fahrzeug vor Ort stehenlassen, die Polizisten stellten die Kennzeichen sicher und fertigten gegen den 59-Jährigen eine Anzeige, unter anderem wegen der Urkundenfälschung, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Diebstahls.

Merle Neufeld

