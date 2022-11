Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221123.3 Hohenlockstedt: Unbekannte lassen Lohmühlenteich leerlaufen

Hohenlockstedt (ots)

Am Mittwoch meldete der Bürgermeister der Gemeinde Hohenlockstedt, dass der Lohmühlenteich leergelaufen ist. Unbekannte Täter haben wohl am Abend zuvor mit einem Hydrantenschlüssel oder einem ähnlich schweren Werkzeug den Ablauf geöffnet und ein Ablaufgitter herausgezogen. So konnten große Mengen des Teichwassers in die Rantzau ablaufen. Vermutlich sind mit dem Wasser auch eine große Anzahl Fische abgeflossen, welche von einem Pächter hier zuvor eingesetzt wurden. Die Feuerwehr Hohenlockstedt sowie Bürger sammelten tote Fische ein und setzten noch lebende angelandete Fische in den Lohmühlenteich zurück. Insgesamt wurden 40 tote Fische geborgen. Der Lohmühlenteich wird von allein durch den angrenzenden Reetteich wieder an Wasserstand gewinnen. Die Motive einer solchen Tat sind derzeit noch unklar.

