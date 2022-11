Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221125.2 Brunsbüttel: MARPOL-Verstoß bei Massengutschiff

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstag kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizei ein Massengutschiff in Brunsbüttel. Bei der Überprüfung der Abwasseranlage stellten die Beamten fest, dass eine Desinfektion des Abwassers nicht stattgefunden hat. Zudem war vorhandenes Desinfektionsmittel stark überlagert und so nicht mehr wirksam. Es konnte ermittelt werden, dass 2,428 Kubikmeter ungereinigtes Wasser in das Deutsche Küstenmeer geleitet wurde. Der verantwortliche leitende Ingenieur zahlte eine Sicherheitsleistung von 2552,90 Euro, es erfolgt eine Anzeige aufgrund des MARPOL-Verstoßes.

