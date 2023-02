Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zigarettenautomat beschädigt

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Wiegenkamp; Tatzeit: 23.02.2023, 00.30 Uhr;

Aufsprengen wollten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Rhede einen Zigarettenautomaten. Ein Zeuge hatte gegen 00.35 Uhr am Wiegenkamp einen lauten Knall gehört. Die Explosion beschädigte das Gerät erheblich. An den Inhalt gelangten die Täter jedoch nicht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell