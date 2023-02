Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Haus durchsucht und Geld gestohlen

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Vennekenweg; Tatzeit: 22.02.2023, zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr;

Bargeld erbeutet haben Diebe in Raesfeld. Die Täter waren am Nachmittag vermutlich durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus am Vennekenweg gelangt. Sie durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke - nach ersten Erkenntnissen ließen die Unbekannten Geld mitgehen, das sie im Haus fanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell