Kierspe (ots) - Vandalen haben in der Nacht zu Dienstag einen Blumenkübel demoliert. Dieser stand auf einer Mauer im Eingangsbereich der Christuskirche am Denkmal. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

