Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Verdacht der versuchten Entführung und Flucht durch Düsseldorf - 18-Jähriger stellt sich den Behörden - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 6. April 2022, 19:50 Uhr Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5191747

Eine Woche nach dem großen Fahndungseinsatz in der Düsseldorfer Innenstadt hat sich ein Tatverdächtiger gestern Morgen in Aachen bei der Polizei gestellt. Es handelt sich um einen 18-Jährigen mit deutscher und serbischer Staatsangehörigkeit aus Krefeld.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen der Spezialisten des Kriminalkommissariats 13 der Düsseldorfer Polizei im Umfeld des ursprünglichen Ereignisortes in Oberbilk verdichteten sich die Hinweise auf den 18-Jährigen. Der Tatverdacht konnte erhärtet werden, so dass sich die Ermittlungen gezielt gegen ihn richteten.

Darüber war sich der 18-Jährige offensichtlich im Klaren und stellte sich der Polizei. Da er über einen festen Wohnsitz verfügt und bislang nicht einschlägig in Erscheinung getreten ist, befindet er sich derzeit auf freiem Fuß. Die Ermittlungen zu den zahlreichen Straftaten (Verkehrsstraftaten - Körperverletzung im Straßenverkehr - Urkundenfälschung etc.) im Zusammenhang mit dem Sachverhalt am 6. April dauern an. Der ursprüngliche Einsatzanlass ist im familiären bzw. privaten Bereich des Mannes zu suchen.

