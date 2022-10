Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - hoher Sachschaden

Kenn (ots)

Am Samstag, dem 22.10.2022, gegen 21:30 Uhr, kam es in Kenn zu mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen Fahrzeugen. Der bislang unbekannte Täter zerkratze die Fahrzeuge beim Vorbeigehen mit einem spitzen Gegenstand in der Waagerechten. Bislang sind der Polizei Schweich 23 Fahrzeuge bekannt, die der Täter angegangen hatte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt. Folgende Strecke des Täters wurde rekonstruiert: Trier Straße, Bahnhofstraße oberhalb des Kreisverkehrs, Hauptstraße, Neustraße, Schweicher Straße, Zum Wingert, St.-Margarethen Straße, Reihstraße, Bahnhofstraße unterhalb des Kreisverkehrs. Ein aufmerksamer Zeuge beobachte zur o.g. Zeit einen Mann, welcher die Trierer Straße schwankend entlangging.

Beschreibung des Mannes: ca. 40 - 50 Jahre, Halbglatze, alkoholisiert, dunkel gekleidet, vermutlich schwarze Bomberjacke

Eine intensive Nahbereichsfahndung nach dem oben beschriebenen Mann durch die Polizei verlief negativ. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie Geschädigte PKW-Halter, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

