Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht nach Kollision mit Hauswand

Ralingen (ots)

Am Freitagabend, 21.10.22, hörte eine Anwohnerin der Jakobstraße in Ralingen gegen 21:45 Uhr einen lauten Knall und dass danach ein Fahrzeug davonfuhr. Es stellte sich heraus, dass ein PKW beim Befahren der Jakobstraße aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sowohl mit zwei einbetonierten Blumenkübeln als auch mit einer Hauswand kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die verständigten Polizeibeamten konnten an der Unfallstelle Teile einer Frontstoßstange aufgefunden und sichergestellt werden, die aller Wahrscheinlichkeit nach von einem PKW Audi S-Line stammen dürften. Somit dürfte der PKW im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt worden sein. Daher bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zum Unfallverursacher machen können, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell