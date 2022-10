POL-PDTR: B422: Verkehrsunfall mit verletzter Kradfahrerin

Saarburg (ots) - Am Freitag, den 21.10.2022 gegen 06:20 Uhr kam es in Saarburg, auf dem Parkdeck Heckingstraße zu einem PKW-Brand. Der betroffene PKW ist dabei an der Fahrzeugfront ausgebrannt. Der links daneben stehende PKW kam dabei durch die Flammen ebenfalls leicht zu schaden. Die Polizeiinspektion Saarburg sucht nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang ...

