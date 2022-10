Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Mandern (ots)

Am Mittwoch, den 12.10.2022, kam es in der Schulstraße in Mandern, im Bereich des dortigen Kindergartens, in der Zeit von 12:45 - 13:10 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer hat den linken Außenspiegel eines dort parkenden blauen VW Polo beschädigt und ist dann weggefahren, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt 200 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Hermeskeil zu melden.

