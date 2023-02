Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher hebeln Haustür auf

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Telgenkamp; Tatzeit: 22.02.2023, zwischen 13.45 Uhr und 16.10 Uhr;

Die Diebe kamen am Nachmittag: Unbekannte sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in Stadtlohn eingedrungen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang. Um in das Gebäude am Telgenkamp zu gelangen, hebelten sie die Haustür auf. Nach ersten Erkenntnissen haben sie nichts entwendet. Vermutlich hat der Hund im Haus die Täter zum Rückzug veranlasst. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

