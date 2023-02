Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Amtsweg; Tatzeit: 21.02.2023, 12.30 Uhr; Das Bargeld hatte ein Unbekannter aus einer kurz zuvor entwendeten Geldbörse entnommen, bevor er sie in einen Mülleimer an der Antoniusstraße warf. Erbeutet hatte er das Portemonnaie in einem Verbrauchermarkt am Amtsweg. Der Täter hatte eine Kundin mit gebrochenem Deutsch in ein Gespräch verwickelt und mutmaßlich dabei in ihre Handtasche ...

mehr