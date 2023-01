POL-SE: Norderstedt - Straßenraub in Bahnhofstraße

Bad Segeberg (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (23.01.2023) in der Elmshorner Schulstraße sucht die Polizei sowohl nach einem dunklen Kleinwagen als auch nach Unfallzeugen. Nach dem bisherigen Stand beabsichtigten mehrere Radfahrer die Schulstraße an der Fußgängerbedarfsampel in Höhe des Rathauses um 07:45 Uhr zu überqueren. Während ein 17-Jähriger bei grüner Ampel die Fahrbahn aus Richtung ...

