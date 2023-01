POL-BO: Junger Mann (28) nach Raub im Park verletzt - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Mit einer detaillierten Täterbeschreibung sucht die Kripo aktuell nach einem Mann, der am Donnerstag, 5. Januar, in die Wohnung eines Ehepaars in Bochum-Weitmar eingedrungen ist und Schmuck entwendet hat. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 11.40 Uhr klingelte der Täter im Bereich der Steigerstraße an der Haustür einer 82-jährigen. Als die Frau öffnete, befand sich der Unbekannte bereits im Hausflur des ...

