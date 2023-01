POL-BO: Schmuck gestohlen: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 5. Januar, in Herne-Holsterhausen ist ein 58-jähriger Mann aus Herne schwer verletzt worden. Nach bisherigem Stand fuhr der 58-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 18.10 Uhr auf der Dorstener Straße in Richtung Bochum. Als der Herner im Einmündungsbereich zur Brennerstraße rechts in diese einbog, kam es zur Kollision mit einem 56-jährigen Autofahrer aus Herne, ...

