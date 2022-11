LPI-GTH: Unter Alkohol

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich zwischen dem 01.11.2022, gegen 18.00 Uhr und dem 02.11.2022, gegen 06.00 Uhr gewaltsam Zutritt zur im Bau befindlichen KITA in der Schillerstraße. Die Täter entwendeten von der Baustelle elektrisches Werkzeug, wie z.B. Akkuschrauber im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro. Zusätzlich verursachten die Täter Sachschaden an einer Tür in gleicher Höhe. Die Polizei ...

