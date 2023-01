Polizei Bochum

POL-BO: Kohlensiepen nach Unfallaufnahme kurz gesperrt - zwei verletzte Autofahrer (66, 59)

Witten (ots)

Am 7. Januar (Samstag gegen 11.50 Uhr) kam es auf dem Wittener Kohlensiepen / Lange Straße zu einem Verkehrsunfall. Beide Autofahrer wurden dabei leicht verletzt und in einem Fall ambulant versorgt - im zweiten Fall mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Ein Wittener Autofahrer (66) befuhr der Kohlensiepen und wollte nach links in die Lange Straße einbiegen. Als er in den Einmündungsbereich abbog kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 59-jährigen Mannes aus Witten. Infolge der Kollision kam das Auto des 66-Jährigen nach einer Drehung entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Beide stark beschädigten Pkw - geschätzter Sachschaden 13.000 Euro - waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt; die Feuerwehr streute ausgetretene Flüssigkeiten ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kohlensiepen gesperrt. Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell