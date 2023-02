POL-BOR: Bocholt - Zeuge beobachtet Fahrraddiebstahl

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Hitzestraße; Tatzeit: zwischen 21.02.2023, 22.00 Uhr, und 22.02.2023, 04.05 Uhr; Eine Tasche sowie einen Schlüsselbund entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt. Um in das Wohnhaus an der Hitzestraße zu gelangen, hebelten die Täter eine Terrassentür auf. In der entwendeten Tasche befindet sich das Portemonnaie der Geschädigten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

