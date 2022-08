Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebe gestellt

Speyer (ots)

Am 29.08.2022 um 15:13 Uhr entwendeten zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 26 und 33 Jahren in einem Einkaufszentrum in der Maximilianstraße gemeinschaftlich zwei Flaschen Parfüm im Gesamtwert von ca. 200 Euro und entfernten sich zu Fuß. Polizeibeamte trafen die Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung in der Postgalerie an, stellten das Diebesgut sicher und verbrachten die beiden Beschuldigten zur Durchführung beweissichernder Maßnahmen zur Polizeidienststelle. Beide erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

