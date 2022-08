Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperliche Auseinandersetzung in Kneipe

Mutterstadt (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, kam es in einer Kneipe im Bereich des Rathauses in der Ludwigshafener Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam es zwischen zwei Personengruppen zunächst zu einer verbalen, dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurden zwei Männer (41 und 43 Jahre alt) leicht am Kopf verletzt. Der 43-Jährige wurde mit einem Billardqueue an der Stirn getroffen. Auch gingen Teile des Mobiliars zu Bruch. Laut spärlichen Zeugenangaben habe es sich um vier männliche Täter gehandelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Männern verlief negativ. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell