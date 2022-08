Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener PKW-Fahrer verursacht Unfall

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 28.08.2022, gegen 07:00 Uhr, meldet eine Zeugin einen verunfallten PKW im Bereich der Einmündung L528/K22. Vor Ort konnte der besagte PKW und der dazugehörige 18-jährige PKW-Fahrer festgestellt werden. Der 18-Jährige fuhr die L528 von Böhl-Iggelheim in Richtung Meckenheim. An der Einmündung zur K22 wollte der Fahrer in Richtung Dannstadt-Schauernheim abbiegen. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam der 18-Jährige in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte auf einer Verkehrsinsel befindliche Verkehrszeichen und kam schlussendlich in einem kleinen Waldstück zum Stillstand. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der PKW wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich vollgesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell