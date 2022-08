Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - versuchter Diebstahl aus Münzautomat

Dudenhofen (ots)

Am Morgen des 29.08.2022 gegen 5 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Automatenbereich einer Bank in der Speyerer Straße in Dudenhofen und hebelten dort die Frontklappe eines Einzahlautomaten für Münzgeld auf. Anschließend setzten sie ein elektrisches Schneidwerkzeug ein, um an das Münzgeld im Inneren zu kommen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, den Automaten zu "knacken". Sie gelangten nicht an das Münzgeld im Inneren und zogen ohne Beute davon.

Wer hat im Tatortumfeld, insbesondere im Umfeld des großen gemeinsamen Parkplatzes zweier Supermärkte sowie des Ärztehauses in der Speyerer Straße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder sonstige sachdienliche Angaben machen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

