Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen und Speyer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, mehrere Verkehrsstraftaten in Partylaune und ohne Führerschein

Hanhofen und Speyer (ots)

Am Sonntagmorgen, den 28.08.2022, gegen 03:40 Uhr nahm ein 17-Jähriger im Rahmen einer Hausparty den PKW-Schlüssel eines 19-Jährigen möglicherweise unbemerkt an sich und fuhr mit dessen PKW davon. In der Straße Am Viehtriftweg kollidierte er ohne Fremdeinwirkung mit einem geparkten PKW und schob diesen auf einen weiteren PKW. An allen drei PKW entstand hierdurch erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Der 17-Jährige blieb unverletzt, ließ den PKW zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei wurde durch Zeugen verständigt und stellte den Unfallverursacher wenig später mit seinem Fahrrad an einer Bushaltestelle in Speyer. Er gab an, mit dem Fahrrad gefahren zu sein, willigte in einen Atemalkoholtest ein, der einen Wert von 2,17 Promille ergab. Zeugenangaben deuten darauf hin, dass der 17-Jährige bereits zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Motorradführerschein des Beschuldigten - seine Fahrerlaubnis berechtigte ihn nicht zum Führen des PKW. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell