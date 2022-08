Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 29-Jährige nach Fahrradunfall verletzt - Zeugen gesucht!

Speyer (ots)

Am 29.08.2022 gegen 19:40 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem Lastenfahrrad den Kreisverkehr des St. Guido-Stifts-Platzes aus Richtung Innenstadt, stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden, einer geschwollenen Lippe und Kopfschmerzen zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die 29-Jährige rief einen Freund hinzu, der das Geschehen nach ersten Erkenntnissen nicht bezeugen kann und stellvertretend für sie die Polizei verständigte. Gegenüber der Polizeistreife gab die 29-Jährige vor Ort an, dass sie nicht alleine gestürzt sei, sondern einen Verkehrsunfall mit einem PKW gehabt habe, als sie in den Kreisverkehr einfuhr. Der PKW habe den Kreisverkehr vom Hirschgraben aus befahren und sei nach dem Sturz der 29-Jährigen geflüchtet. Der 29-Jährigen war keine nähere Beschreibung des Ablaufs oder des angeblich unfallbeteiligten PKW möglich. Allerdings wirkte sie alkoholisiert und willigte in die Durchführung eines Atemalkoholtests ein. Dieser ergab einen Wert von 2,95 Promille. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte sie in ein Krankenhaus, wo sie versorgt und ihr eine Blutprobe zur Beweissicherung im Strafverfahren entnommen wurde.

Wer hat den Sturz der 29-jährigen Lastenradfahrerin beobachtet und kann vor allem dazu Angaben machen, ob hierbei ein weiterer Verkehrsteilnehmer involviert war oder ob es sich um einen Sturz ohne Fremdbeteiligung handelte?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

